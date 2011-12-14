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Yaşam

Gel-git müdür yine dava açtı

Burdur’da atandıktan sonra 9 kez görev yeri değiştirilen, ancak hner seferinde mahkeme kararıyla dönen doktorun 10. kez tayini çıktı

14 Aralık 2011 02:00



T24- Burdur’da İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandıktan sonra 9 kez görev yeri değiştirilen ve her seferinde mahkeme kararıyla geri dönen Dr. Hüseyin Özeren’in 10’uncu kez tayini çıktı. “Git-gel müdür” olarak tanınan Özeren, görevine dönmek için Isparta Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı.



Burdur’a 1995 yılında İl Sağlık Müdürü olan Dr. Hüseyin Özeren’in 16 yılda 10 kez görev yeri değiştirildi. Bolu, Bingöl, Tunceli, Edirne ve Kastamonu olmak üzere 5 kez il dışında ve 4 kez de il içinde çeşitli yerlere atanan Özeren, her seferinde yargıya başvurdu. Isparta Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı davaların tamamını kazanan Özeren, her seferinde mahkeme kararıyla görevine döndü.



Ancak Dr. Hüseyin Özeren’in 10’uncu kez tayini çıktı. Görev yeri değişiklikleri nedeniyle “git-gel müdür” olarak tanınan Özeren, 27 Kasım’da Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı müşavir kadrosuna atandı.


Tazminatıyla otomobil aldı


Hüseyin Özeren, görevine iade edilmesi için Isparta Bölge İdare Mahkemesi’ne 10’uncu kez dava açtı. Yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu savunan Özeren’in avukatı Fevzi Yarbaş, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 4 ve 6’ncı maddeleri gereği müşavirler 6 ay içinde müracaat etmeleri dahilinde eski görev yerine iade edilir hükmü var. Yeniden görevine döneceğine inanıyoruz” dedi.

Göreve dönüş davalarının yanı sıra açtığı manevi tazminat davalarıyla da devletten yaklaşık 60 bin lira kazanan Özeren, bu parayla son model Audi marka bir otomobil aldı.



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