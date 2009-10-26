Geimer, Polanski'nin yargılanmasını istemiyor

Yönetmen Roman Polanski'nin, ABD'de 1977 yılında 13 yaşındayken "kanuna aykırı şekilde cinsel ilişkiye girdiği" Samantha Geimer, ünlü sinemacı hakkındaki kovuşturmaya son verilmesini Amerikan adaletinden istedi.



AFP muhabirinin Kaliforniya istinaf mahkemesi kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bugün kocası ve çocuklarıyla Hawaii'de yaşayan Bayan Geimer, Los Angeles'teki mahkemeye cuma günü sunduğu dilekçede, Polanski'nin yargılanmasını istemediğini bildirdi.



Mahkemeye sunulan belgelere göre, Geimer, Polanski'nin ABD'nin isteği üzerine geçen ay İsviçre'de tutuklanmasından sonra medya tarafından o kadar "taciz edildi ki", ruh sağlığı bozuldu. Öyle ki, "Samantha ve avukatı, gazeteciler tarafından aşağı yukarı 500 kere telefonla arandı."



ABD, 76 yaşındaki Polanski'yi yargılamak için İsviçre'den resmen istemiş bulunuyor. İsviçre adaleti iade konusunda henüz karar vermedi.