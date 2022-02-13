Gedson Fernandes, performansıyla göz doldurdu

Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes, dün oynanan Altay maçında performansıyla göz doldurdu.

Transfer stratejisi ve kadro yapılanmasında yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş ’ta Gedson Fernandes mutluluğu yaşanıyor. Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Portekizli yıldızın önceki akşam Altay deplasmanında ortaya koyduğu başarılı performans siyah-beyazlıların yüzünü güldürdü.

Beşiktaş geçen sezon Galatasaray ’da kiralık oynayan Fernandes’i yaz döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcasa da Benfica ile maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı. Yıldız futbolcudan vazgeçmeyen Kartal ara transferde 6 milyon Euro bonservis bedeli karşısında Benfica ile anlaşırken, Gedson Fernandes’e de 4+1 yıllık resmi imza attırdı.

Benfica’nın sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladığı yetenekli futbolcu, Süper Lig’deki ikinci dönemine iyi bir başlangıç yaptı. Fernandes, Portekiz ekibinde uzun süredir kadroya dahi alınmamasına rağmen Altay’a karşı orta sahada çok iyi bir görüntü ortaya koydu.

"Beşiktaş’a çok faydalı olacak"

Siyah-beyazlı yöneticiler, Gedson Fernandes’i sezon sonu gelmeden transfer ederek çok doğru bir hamle yaptıklarını ifade etti. Portekizli yıldızın önümüzdeki yıllarda Beşiktaş’a büyük güç katacağını aktaran Beşiktaşlı idareciler, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Gedson’u Galatasaray’a çalım atmak için değil, kaliteli bir futbolcu olduğu için aldık. Altay karşısında maç eksiğine rağmen fiziksel açıdan çok iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş’a çok faydalı olacak bir transfer yaptığımıza inanıyoruz. Gedson Fernandes uzun yıllar başarıyla Beşiktaş forması giyebilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu bir kez kanıtladı” diye konuştu.

Yüzde 86 pas isabeti buldu

Rizespor orta sahasına büyük güç ve enerji katan Fernandes, Altay karşısında yüzde 86 pas isabetiyle oynadı. 6 kez sahipsiz top kazanan ve bu alanda maçın en iyisi olan yetenekli futbolcu, 6 defa da başarılı çalıma imza attı. Portekizli yıldız ayrıca bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kaldı. Benfica formasıyla sezonun ilk yarısında 3 maça çıkan Gedson Fernandes sadece 107 dakika görev yapmıştı.

Gedson Fernandes, Altay maçında tam 30 kez ikili mücadeleye girerken bunların 20’sinde rakiplerine üstünlük sağladı. Portekizli futbolcu bu sezon Süper Lig’de en fazla ikili mücadele kazanan isim olmayı da başardı.