Gedson Fernandes, hocasına ayrılmak istediğini iletti

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılıların yola devam etmek istediği Gedson Fernandes'te flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli oyuncu, teknik direktörü Jorge Jesus'la görüerek, ayrılmak istediğini iletti.



Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Gedson Fernandes, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus ile gerçekleştirdiği görüşmede takımdan ayrılmak istediği iletti. Haberde; Galatasaray'ın Gedson transferi konusunda kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Benfica'nın Spartak Moskova ile yaptığı maçta yedek kulübesinde bekleyen ve dakika almayan Gedson, bu kez Moreirense ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda kendine yer bulamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica'nın Gedson Fernandes'i vermek istemediğini söylerken, "Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu." ifadelerini kullanmıştı.