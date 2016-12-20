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BBC Türkçe

Gediz Üniversitesi çalışanlarına operasyon: 14 gözaltı

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Helsinki Yurttaşlar Derneği kurucusu Prof. İştar Gözaydın'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2016 13:41

Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik 4 ilde yürütülen bir operasyon kapsamında, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik, İzmir, İstanbul, Adana ve Manisa'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr. İştar Gözaydın da bulunuyor.

Gözaydın'ın gözaltına alındığını eşi, yazar İskender Savaşır Twitter'da paylaştı.

Gediz Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nün başkanlığını yürüten İştar Gözaydın, Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösteren Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de kurucuları arasında yer alıyordu.

Gözaydın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından üniversitedeki görevinden açığa alınmıştı.

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