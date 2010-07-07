-GEDİKTEPE GEÇİCİ GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, aralarında 19 Haziranda terörist saldırı meydana gelen Gediktepe'nin de bulunduğu, Hakkari'deki bazı bölgelerin ''geçici güvenlik bölgesi'' olarak belirlendiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Karadağ, Gediktepe ve Çimendağı geçici güvenlik bölgesi ilan edildi. Bilgi notunda, 9 Temmuz-9 Ekim 2010 tarihleri arasında ''geçici güvenlik bölgesi'' ilan edilen bu bölgelere ait koordinatlara da yer verildi.