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GEDİK'TE 8 MERMİ YARASI BURSA (A.A)

23 Nisan 2011 14:46

-GEDİK'TE 8 MERMİ YARASI BURSA (A.A) - 23.04.2011 - Dün akşam 4 yerinden vurularak yaşamını yitiren Anavatan Partisi (ANAP) eski Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yapılan otopsisinde sol omuz, boyun, sırt ve baş bölgesinde 8 mermi yarasına rastlandığı bildirildi. Gedik'in Mudanya'da bir restoranda silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlının, üzerinde bulunan ve biri olayda kullanılan iki tabancanın da ruhsatsız olduğu belirlendi. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gedik'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı M.A.Ş'nin yapılan araştırmasında, 2007 yılında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı ve bu suçtan sabıkalı olduğu tespit edildi.  Kaçarken restorana yaklaşık 700 metre mesafedeki Şehit Hakan Tamaç Caddesi'nde güvenlik güçlerince yakalanan zanlının, gözaltına alındığında polislere Mehmet Gedik'in ölüp ölmediğini sorduğu ve ''Ölmediyse bileklerimi keserim. Ölmediğini hissetseydim diğer silahı da boşaltırdım'' dediği ileri sürüldü. Gözaltında tutulduğu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde polislere ''ifade vermeyeceğim'' dediği bildirilen zanlının, dün akşam yapılan muayenesinde olay sırasında 100 promil alkollü olduğu ve olayın ardından şeker hastalığı nedeniyle fenalaşması nedeniyle Mudanya Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi.

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