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Politika

GEDİKLİ: YAYGARA ÇIKARMAYINIZ BAYBURT (A.A)

06 Mart 2011 20:19

-GEDİKLİ: YAYGARA ÇIKARMAYINIZ BAYBURT (A.A) - 06.03.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında bazı gazetecilerin de tutuklanması konusundaki eleştirilere ilişkin, ''Sanki Türkiye yasaklar ülkesiymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bizim için din, vicdan, düşünce özgürlüğü kutsal şeylerdir. Fakat bugün bunları ifade edenler, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, Susurluk olayında neredeydiniz? O zaman yoktu iseniz şimdi de yaygara çıkarmayınız'' dedi. Gedikli, Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi'nde yapılan ''Türkiye Buluşmaları'' konferansına katıldı. Gedikli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de gündemin hızla değiştiğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Seçime doğru gidiyoruz. 12 Haziran için TBMM'de seçim kararını aldık. Seçime doğru giden Türkiye'de bazı tutuklamalar yaşandı. Bunların arasında gazeteciler de var. Tabii bu ortamdan yararlanmak isteyenler mevcut. Sanki Türkiye'de basına karşı bir baskı hareketi olduğunu, düşünce özgürlüğünün kısıtlandığını lanse etmeye çalışıyorlar. Sanki Türkiye yasaklar ülkesiymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu tarz yaklaşımları olanlara şunu söyleyebiliriz, bizim için din, vicdan, düşünce özgürlüğü kutsal şeylerdir. Fakat bugün bunları ifade edenler, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, Susurluk olayında neredeydiniz? O zaman yoktu iseniz şimdi de yaygara çıkarmayınız. CHP Genel Başkanı, dün açıklama yapıyor. İçerdeki gazetecilerden biri için, 'Bizden aday olursa memnun oluruz’ diyor. Geçen hafta da kendi içlerinde yapalım mı, yapmayalım mı diye tartışma yaptılar. Kendi aralarında da kararsızlar. Fakat ben kendilerine şunu söyleyeyim, aday yapmanızı bekliyoruz. 1 tane yetmez, daha fazlasını aday yapın, cesaretiniz varsa bekliyoruz. Hem yapmasanız, bağımsız koysalar sizin oylarınızı alma gibi bir durumları var. Siz aday yapın, bu millet de size cevabını 13 Haziranda verecektir.''  Konuşmalardan sonra AK Parti İl Başkanı Yusuf Elçi, Gedikli'ye katılımından dolayı Bayburt saat kulesi maketi hediye etti.

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