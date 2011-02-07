-GEDİKLİ: CHP, SERMAYESİ TÜKENMİŞ BİR PARTİDİR ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, ''CHP, sermayesi tükenmiş bir partidir. Bu yüzden halkı sokağa davet ediyorlar. İsyana teşvik ediyorlar. Bu kişiler unutmamalıdır ki genel başkanlık seçimi sürecinde gösterdikleri atraksiyonları ve uyanıklığı son dönemlerde de gösterselerdi onlara böyle bir karne vermemize gerek kalmazdı'' görüşünü bildirdi. Gedikli, yazılı açıklamasında, ''Muhalefete karne'' başlığı altında yaptıkları açıklamaların medyada yer almasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin konuşmaları üzerine bir açıklama yapılması gereği doğduğunu belirtti. -''DEMOKRASİYİ HALA VESAYET REJİMİ OLARAK ALGILAYAN BU ANLAYIŞ...''- Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Öncelikle belirtilmesi gereken, Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına göre 'resmi evrakta sahtecilik' gibi 'yüz kızartıcı' bir suçtan 2.5 yıl hüküm giymiş birisinin yolsuzluktan bahsetmesi 'şayan-ı hayret'tir. Bu durum CHP yönetiminin 'değerini' ve 'seviyesini' gösteren bir husustur. Böyle bir kişi ne bizim ne de siyaset kurumunun muhatabı olamaz. CHP, sermayesi tükenmiş bir partidir. Bu yüzden halkı sokağa davet ediyorlar. İsyana teşvik ediyorlar. Bu kişiler unutmamalıdır ki genel başkanlık seçimi sürecinde gösterdikleri atraksiyonları ve uyanıklığı son dönemde de gösterselerdi onlara böyle bir karne vermemize gerek kalmazdı. Demokratik teamüller içinde siyaset yapmak yerine, tribünleri karıştırmaya oynayan bu zihniyet, milletin vicdanında da mahkum olacaktır. İşçiyi, memuru, halkı sokağa dökmeye davet ederek siyaset yaptığını zannedenler hüsrana uğrayacaklardır. Bu ülkede, istikrarı bozmaya ve devletin kurumlarını kışkırtmaya çalışan her kim olursa olsun, haindir.'' ''Seçimlerde sürekli yenilgiye uğrayarak, 'öğrenilmiş çaresizlik' duygusuyla halkı sokağa davet eden bu kişilerin ne kendilerine, ne tabanlarına ne de milletimize verecekleri bir şey yoktur'' ifadesine de yer verilen açıklamada şöyle denildi: ''Demokrasiyi hala vesayet rejimi olarak algılayan bu anlayış, kaostan ve kargaşadan medet ummak suretiyle yaşadığı hazin 'anakronizm'in fakrında bile değildir. Demokrasilerde milletin verdiği vekalete dayanmak esastır. Hakem millettir. Buradan kendilerine bir kez daha sesleniyoruz. Sizin ömrünüz bir kelebek ömrü kadardır. Seçime kadar mühlet verilen bir ekipsiniz. Tabanınız bile sizi endişeyle takip ediyor. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde milletimiz size 'tasdikname'nizi verecek, 13 Haziranda da başucunuzda 'Yasin-i Şerif' okuyacaktır.''