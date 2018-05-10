Gedik Üniversitesi ilk fahri doktora ünvanını Ziya Yılmaz'a verdi

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gedik Üniversitesi ilk \'Fahri Doktora\' ünvanını DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz\'a verdi. Yılmaz\'a ünvanı İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosu tarafından takdim edildi.

\"TÜRKİYE\'NİN KONUT SEKTÖRÜNÜ ÖNE ÇIKARMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİK\"

Fahri Doktora Takdim Töreni’nde konuşan Ziya Yılmaz: \"Çok gururlandım. 44 yaşındayım ve kendimi bildim bileli kendi sektörüme faydalı olmaya gayret ediyorum. Sadece bunu konut geliştirerek veya güzel projeler yaparak değil ülkenin vitrinini güzelleştirmek için de uluslararası arenada da Türkiye\'nin konut sektörünü öne çıkartmak için de çok mücadele ettik, çalışmalar yaptık. Bugün de üniversitemiz bunun takdirini göstererek fahri doktora ünvanı verdi. Çok güzel, gururlandırıcı bir şey. Bizim açımızdan güzel bir gün\" dedi.

\"EĞİTİME DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Eğitimin önemine de vurgu yapan Yılmaz, kendisi de gelecekte bir üniversite kurmayı planladıklarını belirtti ve şunları söyledi: \"Bu zamana kadar bağış anlamında, okul yatırımlarımız da oldu. Bunları gerçekleştirdi ve bağış yaptık. Bundan sonra da elimizden geldiği kadarıyla eğitim anlamında destek vermeye devam edeceğiz ancak takdir edersiniz ki sadece eğitim ile olmuyor. Uygulama da çok önemli. Özellikle iş dünyası için. Öğrendiklerinizi uygulama ile de pekiştirmeniz gerekiyor ki başarıya ulaşabilesiniz. Bir de hangi sektörde olursanız olun insanların beklentisinin üzerinde bir takım şeyler sunmanız gerekiyor. Diğer sektörlerde de bunu yapanlar başarılı oluyor ve ayakta kalıyor çünkü konjonktür çok hızlı değişiyor. Türkiye 5 sene önceki Türkiye değil. Teknoloji, dönem çok hızlı ilerliyor ve ona yetişmek lazım, hatta biraz önüne geçmek lazım. Biz de kendi sektörümüzde bunun gayreti içerisindeyiz.\"

HOLDİNG, İSTANBUL DIŞINDA İLK KEZ İZMİR\'E AÇILDI

DAP Holding olarak yaptıkları projelerden de bahseden Yılmaz, ilk kez İstanbul dışına açıldıklarını ve İzmir\'de bir projeye imza attıklarını belirterek şunları söyledi: \"DAP İzmir diye bir projemiz var. 707 konut ve dükkandan oluşuyor projemiz. Çalışmalarımız çok hızlı şekilde devam ediyor. Projenin yüzde 70\'e yakınının satışını tamamladık. Yine Çeşme\'de bir arazi gelişimini tamamladık. Yine aynı şekilde Mavişehir\'de iki tane arazimiz var. Bundan sonra da yine İzmir bölgesinde yatırımlarımız devam edecek.\"

HÜLYA GEDİK: “DAP HOLDİNG, KAZANDIĞI ÖDÜLLERLE KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATTI”

Konuşmasına İstanbul Gedik Üniversitesi’nin sanayi sektöründe 55 yıllık köklü geçmişe sahip olan Gedik Holding tarafından 2010 yılında kurulduğunu belirterek başlayan İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik de şunları söyledi: \"Türkiye gayrimenkul sektöründe ‘proje geliştirici’ sıfatıyla çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olan DAP Yapı, ülkemize birçok rezidans, ofis ve alışveriş merkezinin yanında özel okul ve özel hastane kazandırdıktan sonra Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz tarafından DAP Holding olarak üstlendiği tüm sorumlulukları ilk günkü heyecanını yitirmeden sürdürüyor. Sahip olduğu vizyon doğrultusunda orijinal tasarım iddiasını ilk projesinden itibaren sürdüren, standart projeler geliştirmektense farklı olmak adına aylarca, hatta bazen yıllarca süren ‘ön araştırma-geliştirme’ süreçlerini göze alan DAP Holding, dürüst, ilkeli, yenilikçi yaklaşımından taviz vermeden dünyaya uyum sağlamayı ve Türkiye’nin Batıya açılan aydınlık yüzüne katkıda bulunmayı hedefliyor. Çağdaş teknoloji uygulamalarının ülkemizde kullanımına öncülük ederek, bugüne kadar hep yurt dışında görmeye alıştığımız yapıları ülkemizde hayata geçiren DAP Holding, European Property Awards tarafından Londra’da düzenlenen ödül törenlerinde 50’ye yakın ödül kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bu vesileyle DAP Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’ın daha nice başarılara imza atmasını temenni ediyor, üniversitemizin senatosu tarafından verilen Fahri Doktora diplomasının hayırlı olmasını diliyorum.\"

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