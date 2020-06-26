Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki Asil Nadir, yeniden baba oluyor

İngiltere'de zimmet suçundan hüküm giyerek 5 yıl hapis yatan ve ülkesine iade edilen 79 yaşındaki KKTC'li iş adamı Asil Nadir, bir kez daha baba oluyor. Nadir'in 36 yaşındaki eşi Nur Nadir, hamileliğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyururken, bugün Kıbrıs Medya Grubu'nda çalışanlara baklava dağıttı.

1980'de İngiltere'nin en zengin insanları arasında yer alan iş adamı Nadir'in önceki evliliklerinden 4 erkek çocuğu bulunurken, geçtiğimiz yıl ise Lisa Nur adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.

Asil Nadir KKTC'nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ve Ada'nın en ünlü isimlerinden. İngiltere'deki şirketlerinin batmasından sonra 1993'te KKTC'ye gelen Nadir 2005 yılında Neriman Nur ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.

2010 yılında kendi isteği ile İngiltere'ye dönen ve batan şirketleri nedeniyle yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Nadir, 2 yıl önce Türkiye'ye iade edildi. Nadir Silivri Cezaevi'nde bir gün kaldıktan sonra KKTC'ye döndü.