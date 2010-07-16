T24 LogoT24 Logo
Yaşam

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK SİNEMASINDA MÜZİK ÇANAKKALE (A.A)

16 Temmuz 2010 11:44

-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK SİNEMASINDA MÜZİK ÇANAKKALE (A.A) - 16.07.2010 - 1. Çanakkale Troia Film Festivali kapsamında ''Geçmişten Günümüze Türk Sinemasında Müzik'' isimli söyleşi düzenlendi. Morabbin Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, film müzik yapımcıları Cahit Berkay, Belkıs Özenir ve Gökhan Kırdar konuşmacı olarak katıldı. Türk sinemasında Sevemedim Karagözlüm, Adını Anmayacağım, Nasıl Geçti Habersiz, Nisan Yağmuru gibi birçok film müziğini seslendiren Belkıs Özener yaptığı konuşmada, 42 yıldır insanlara Türk sinemasından seslendiğini belirtti. Özener, ''Her şey bir komşumuzun elimden tutarak beni Acar Film'e götürmesiyle başladı. Sesimi biliyorsunuz fakat beni tanımıyorsunuz. Şimdi sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öbür dünyaya göç etmeden sizlerle karşılaştım ya artık ölsem de gam yemem'' dedi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Çiçek Abbas, Güler misin Ağlar mısın, Kibar Feyzo, Şabaniye gibi bir çok film müziğinin yapımcısı Cahit Berkay ise Türk sinemasında müziğin ilk olarak Cemal Reşit Rey'le başladığını anlattı. Türk sinemasının TRT sanatçılarından sıkça faydalandığına da değinen Berkay, sinema müzik yapımına Atıf Yılmaz'ın ''Deli Yusuf'' isimli filmiyle sinemada başladığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24