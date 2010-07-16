-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK SİNEMASINDA MÜZİK ÇANAKKALE (A.A) - 16.07.2010 - 1. Çanakkale Troia Film Festivali kapsamında ''Geçmişten Günümüze Türk Sinemasında Müzik'' isimli söyleşi düzenlendi. Morabbin Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, film müzik yapımcıları Cahit Berkay, Belkıs Özenir ve Gökhan Kırdar konuşmacı olarak katıldı. Türk sinemasında Sevemedim Karagözlüm, Adını Anmayacağım, Nasıl Geçti Habersiz, Nisan Yağmuru gibi birçok film müziğini seslendiren Belkıs Özener yaptığı konuşmada, 42 yıldır insanlara Türk sinemasından seslendiğini belirtti. Özener, ''Her şey bir komşumuzun elimden tutarak beni Acar Film'e götürmesiyle başladı. Sesimi biliyorsunuz fakat beni tanımıyorsunuz. Şimdi sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öbür dünyaya göç etmeden sizlerle karşılaştım ya artık ölsem de gam yemem'' dedi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Çiçek Abbas, Güler misin Ağlar mısın, Kibar Feyzo, Şabaniye gibi bir çok film müziğinin yapımcısı Cahit Berkay ise Türk sinemasında müziğin ilk olarak Cemal Reşit Rey'le başladığını anlattı. Türk sinemasının TRT sanatçılarından sıkça faydalandığına da değinen Berkay, sinema müzik yapımına Atıf Yılmaz'ın ''Deli Yusuf'' isimli filmiyle sinemada başladığını söyledi.