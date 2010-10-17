-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NÜFUS CÜZDANLARI KAYSERİ (A.A) - 17.10.2010 - Vedat Doğan - Halk arasında, kimlik, kafa kağıdı, kafa koçanı, nüfus kağıdı, nüfus tezkeresi gibi adlarla da anılan nüfus cüzdanları, ülkemizde ilk kez günümüzden 128 yıl önce yapılan nüfus sayımından sonra ''Aliye-i Osmaniye Tezkeresi'' adıyla kullanılmaya başlandı. Nüfus cüzdanları, günümüze kadar 6 kez değiştirildi. Yapılan araştırmaya göre, Osmanlı döneminde ilk kez nüfus cüzdanı olarak kabul edilen resmi belge 1882 yılında düzenlendi. ''Aliye-i Osmaniye Tezkeresi'' adıyla düzenlenen ilk nüfus belgesi, 24x34 santim ebadında tek yaprak çizgili kağıda Osmanlıca yazılı olarak hazırlandı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1927 yılında ilk nüfus sayımı yapıldı ve herkese nüfus cüzdanı verilmesi kararlaştırıldı. Nüfus sayımından 1 yıl sonra 1928 yılında yürürlüğe giren, Osmanlı Türkçesi'yle hazırlanan ve 32 sayfadan oluşan nüfus cüzdanları 1929 yılına kadar kullanıldı. 1929 yılında Latin alfabesi ile düzenlenen yeni nüfus cüzdanları ise tam 62 yıl kullanılarak, en uzun süreli nüfus cüzdanı olarak anılarda kaldı. Kurşuni renkli cilt kapağında kırmızı renkli ay yıldız bulunan, 32 sayfadan oluşan, içerisinde askerlik yoklaması ve askerlik hizmetiyle ilgili bölümler de bulunan nüfus cüzdanları, 1991 yılından itibaren yürürlükten kaldırılarak yapılacak her türlü resmi işlemlerde geçersiz sayıldı. Halen kullanmakta olduğumuz nüfus cüzdanı ise 1 Haziran 1976 tarihinde yürürlüğe girdi. Tek yapraklı yeni nüfus cüzdanlarımız, kadınlar için sarı, erkekler için de mavi renkli olarak düzenlendi. 29 Ekim 2000 tarihinde bilgisayar ortamında tutulan nüfus kütükleriyle eşleştirme yapılarak 2001 yılında basılan yeni nüfus cüzdanlarına T.C. kimlik numaraları yazılmaya başlandı. Son olarak uygulamaya girecek olan çipli kimlik kartları ise halen pilot bölge olarak seçilen Bolu ilinde 2009 yılından itibaren kullanılmaya başlandı. Yetkililer, çipli kimlik kartlarının, 2011 yılında alt yapı çalışmalarının başlaması ile birlikte muhtemelen 2012 yılından itibaren yaygın olarak kullanılmasının planlandığını kaydetti. -NÜFUS CÜZDANLARI SERGİLENİYOR İlki 1882 yılında hazırlanan ve günümüze kadar 6 kez değiştirilen nüfus cüzdanlarının örnekleri Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Nüfus Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık Hizmet Binası'nın koridorunda sergilenmeye başlandı. Melikgazi Nüfus Müdürü Mehmet Bozkurt, vatandaşların bilgilendirilmesi için geçmişten günümüze kadar olan nüfus cüzdanlarının fotoğraflarının büyütülerek sergilendiğini söyledi. Bozkurt, ''Geçmişten günümüze kullandığımız 6 ayrı nüfus cüzdanının büyütülmüş fotoğraflarını sergiliyoruz. Özellikle öğrenciler ve yaşlılar eski nüfus cüzdanlarının örneklerini ilgiyle izliyorlar ve bizden bilgi alıyorlar'' dedi.