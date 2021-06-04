"Geçmişten ders çıkarmalıyız": Amsterdam sakinlerine şehrin köle ticaretindeki rolünü anlatan kitap verilecek

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Hollanda'nın sömürgeci geçmişiyle yüzleşme çalışmaları kapsamında, Amsterdam sakinlerine şehrin geçmişteki küresel köle ticaretindeki rolünün anlatıldığı kitaplar hediye edilecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen yıl Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü, Amsterdam Belediyesi adına bir araştırma gerçekleştirdi ve sonuçlar "Amsterdam ve kölelik tarihi" başlığıyla kitaplaştırıldı.

Araştırmacılar, Amsterdam yönetiminin Hollanda Doğu Hindistan Şirketi ve Batı Hindistan Şirketi içinde temel bir rol oynadığını ortaya çıkardı. Amsterdam'da üst düzey kişilerin de köle gemileri ve şeker tarlalarına yatırımlar yaptığı tespit edildi.

Hollanda'nın "altın çağı" denilen döneme dair ırkçı fikirlerin hâlâ dolaştığını keşfeden araştırmanın sonuçlarını aktaran kitabın kopyaları, bütün Amsterdam sakinleri için belediye binalarından ve büyük kütüphanelerden erişime açıldı.

"Geçmişten ders çıkarmalıyız"

Amsterdam Belediyesi'nden yetkili Rutger Groot Wassink, çalışmayla ilgili "Şehir olarak kimliğimiz bir noktada ortak geçmişimiz, güzel ve korkunçla belirlenir. Gerçekleri öğrenmeli ve diyalogdan çekinmemeliyiz. Bu şekilde geçmişin derslerini birbirimizle paylaşabilir ve gelecek nesillere aktarabiliriz" dedi.

Hollandalı ticaret gemileri, 600 binden fazla Afrikalı insanı Kuzey ve Güney Amerika'ya ve 660 bin ila 1.1 milyon arasında insanı da Hint Okyanusu'na götürmüştü.

Geçen yıl Kral William Alexander, Hollandalı sömürgecilerin Endonezya'daki "büyük şiddeti" adına özür dilemişti.