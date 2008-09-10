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Spor

Geçmişlerini arıyorlar

Galatasaray'da yeni transferler Harry Kewell, Milan Baros, Morgan De Sanctis ile diğer önemli yıldızlar Linderoth ve Lincoln kabus gibi geçen 2007-2008 sezonu sonrası bu yıl yeni bir sayfa açtı.

10 Eylül 2008 03:00

Harry Kewell, Milan Baros, Morgan De Sanctis, Linderoth ve Lincoln kabus gibi geçen 2007-2008 sezonu sonrası bu yıl yeni bir sayfa açtı.


Hem G.Saray Kulübü hem de yabancı yıldızlar ortak hedef uğruna bu sezon yola çıktı. Harry Kewell, Milan Baros, Morgan De Sanctis ve Cimbom’un kıdemli yabancıları Linderoth ve Lincoln için 2007-2008 sezonu kabus gibi geçti. G.Saray’ın bel bağladığı 5 süperstarı performanslarıyla, geçirdiği sakatlıklarla geçen yıl adeta süründü. 

arrow Lincoln uslanmıyor

Hiç gol atamadı

G.Saray’ın Liverpool’dan flaş transferi Kewell geçtiğimiz yıl İngiltere Premier Ligi’nde yalnızca 8 maçta ilk 11’de sahaya çıkarken toplamda tüm sezon 10 maçta forma giyebildi. 559 dakika görev alan Avustralyalı yıldız golde kaydedemedi.

Yönetimin Sevilla’dan 500 bin Euro kiralama bedeli ile transfer ettiği Morgan De Sanctis ise İspanyol ekibinde Palop’un gölgesinde kaldı. La Liga’da Sevilla’nın kalesini 8 maçta koruyabildi, yedek kulübesine demir atmak zorunda kaldı.

Aslan’ın 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Lyon’dan kadrosuna kattığı Milan Baros’ta 2007-2008’te güzel günler göremedi. Çek futbolcu ligin ilk yarısında Lyon’da 6’sı ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta görev yapıp 3 gol kaydetti. Ligin ikinci yarısında ise Porstmouth takımına kiralanan Baros 8 kez ilk 11 başlayıp toplam 12 maçta görev aldı ancak İngiliz ekibinin forması altında hiç gol kaydedemedi.

Hayal kırıklığı

G.Saray’ın kıdemli ve geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı takıma katkı sağlayamayan yıldızlarından Tobias Linderoth, 2007-2008’te yalnızca 7 maçta forma giydi. Sakatlığı ile İsveçli sezonu kapattı. Cimbom’un 10 numarası Cassio Lincoln’de 19 kez sahaya çıktı fakat performansı ile yönetiminden taraftarına kadar hiç kimseyi memnun edemedi.

2007-2008 sezonunda G.Saray’ın 5 yıldızının istatistikleri korku salarken, bu futbolcuların geçmişte yakaladığı unvanlar G.Saray Yönetimi büyük bir bekleyiş içine soktu.

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