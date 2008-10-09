Geçmişe sünger çekti!



Katar’a gidişi duran ve takıma katılan Yattara, “Olanlar olmuş, yaşananlar yaşanmıştır. Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım” dedi. Yanal da bu tür transfer görüşmelerinin normal karşılanmasını istedi



Al Sadd Kulübü’nün bonservis bedelini yatırmaması nedeniyle Katar’a transferi durdurulan İbrahima Yattara, yaşanan gelişmeleri profesyonellik olarak değerlendirildi, “Olanlar olmuş, yaşananlar yaşanmıştır” diyerek ileriye baktığını söyledi.



Profesyonel bir futbolcu olarak kendi isteğiyle ve kendisine verilen izinle bir transfer görüşmesi yaptığını vurgulayan Gineli futbolcu, “Kulüpler arasında net bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle tekrar Trabzon’da kaldım. Artık bundan sonra Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Her zaman kulübüme bağlı bir futbolcu oldum” diye konuştu.

Teknik Direktör Ersun Yanal da, Yattara’nın transfer görüşmesi yapmasının normal karşılanması gerektiğini bildirdi. Yanal, Yattara’nın iyi bir oyuncu olduğunu ve vizyonunun çok daha yukarılarda olması gerektiğini daha önce söylediğini de anımsattı.



Gineli oyuncunun profesyonel bir oyuncu olduğunu belirten Yanal, şöyle devam etti: “Yaşanan süreçte Yattara’nın oynamaması tamamen sakatlığıyla ilgili bir durumdur. Bu süreçte hem tedavisine devam edilmiş, hem de hazırlanan çalışma programını uygulamıştır. Bundan böyle takımımızla antrenmanlara başlayacaktır. Yattara bizim en önemli ve en değerli oyuncularımızdan biridir. Zaten ara vermediğimiz hedeflerimize onunla birlikte devam edeceğiz.”



