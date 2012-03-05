Geçmeyen mide rahatsızlığı kanserin habercisi mi?

T24 - Onkolog Prof. Dr. Ertuğrul Seyrek, geçmeyen mide rahatsızlıklarının kanserin habercisi olabileceğini söyledi. Çok hızlı yemek yemenin mide kanserini tetiklediğine de dikkat çeken Seyrek, uzun süreli mide rahatsızlığı olan kişilerin sık ilaç değiştirmek yerine, en kısa zamanda hastaneye gidip endoskopik kontrol olmalarını önerdi.

Neşet Karadağ'ın HaberTürk gazetesinde yer alan haberine göre; mide kanserinin, akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Seyrek, hızlı yemek yeme, alkol tüketme, hatta aşırı şalgam içip turşu yemenin bile mide kanserine yakalanma riskini artırabildiğini söyledi.

"Ne yazık ki mide kanserinin belirtileri, birçoğumuzun önemsemediği, üzerinde durmadığı basit şikayetler şeklinde gelişiyor" diyen Prof. Dr. Seyrek, mide kanseri belirtilerini şöyle sıraladı: "Karın üzerinde mide bölgesi ve onun etrafındaki bölgede rahatsızlık hissi, ağrı ve dolgunluk hissi. Bulantı ve kusma, şiddetli zayıflama, yemeklerden sonra rahatsızlık hissi, sindirim sisteminde kanama veya gizli kanama, erken doyma hissi, hastaların 3'te 2'si demir eksikliği anemisi."

Erken tanı, kişinin hayatta kalama süresini etkiliyor

Mide kanserinin tedavisi ve hastalıksız hayatta kalım süresini etkileyen en önemli noktanın erken teşhis olduğunu belirten Prof. Dr. Seyrek, "Mide kanserinin geç evrede tespiti tedavinin başarısını azaltıyor. Tespit edilecek mide kanseri, zaman kaybı döneminde ilerlediğinden tedavisi zor aşamalara gelmektedir. Unutulmamalı ki mide kanserinde erken tanı çok önemli ve hayat kurtarıcıdır. Erken yakalanırsa, kişinin bu hastalıktan tamamen kurtulma ihtimali yüzde 100'e yakındır" diye konuştu.

Teşhis endoskopik kontrol şart

Onkolog Prof. Dr. Seyrek, mide kanserinde en önemli tanı metodunun mide endoskopisi olduğunu söyledi. Tedaviye rağmen düzelmeyen mide rahatsızlıklarında sık sık ilaç değiştirmek yerine mutlaka endoskopik kontrol yapılması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Seyrek, "Hastalar zor olduğu düşüncesiyle endoskopik incelemeden kaçıyor. Oysa ki bugünkü teknolojik imkanlarla hastalara hiç hissettirmeden inceleme yapılabilmekte ve bu işlem oldukça kısa sürede tamamlanabilmektedir" dedi.

Mide kanserinde cerrahinin kaçınılmaz olduğunu da belirten Prof. Dr. Seyrek, "Erken teşhis edilmiş, henüz midenin iç yüzeyinde sınırlı kanserlerde endoskopik olarak tümör çıkarılabilmekte, diğer durumlarda da laparoskopik ve açık yöntemlerle ameliyat yapılabilmektedir. Mide kanseri nedeniyle ameliyat edilen, kısmen ya da tamamen mideleri alınan hastalar, operasyon sonrasında belli bir adaptasyon döneminin ardından yeme içme işlevlerini sorunsuz yerine getirmektedir" diye konuştu.