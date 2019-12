Geçitli halkı göçten vazgeçirildi

T24- Hakkari'nin Durankaya Beldesi Geçitli Köyü'nde 9 kişinin hayatını kaybettiği mayın patlamasının ardından faillerin bulunmamasını gerekçe gösteren köylüler tepki amaçlı göçe başladı. Ancak köyün ileri gelenleri göçü engelledi.





Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, yanlarına bataniye, yiyecek türü bazı malzemeler alarak yola çıktı. Ellerine "Faillerin bulunmasını istiyoruz. Köyümüzü terk ediyoruz" pankartı alan köylüler, Şırnak'a gidip buradan Suriye'ye geçeceklerini söyledi. köyün ileri gelenleri ise bu göçü engellemek için yolu kapattı.



Geçitli Köyü'nden Hakkari istikametine giden Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüste, 16 Eylül 2010 günü yola döşenen bombanın uzaktan kablo düzeneği patlatılması sonucu 9 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Ölenlerden Cane Dayan(50) ile Semiha Dayan(35) Yükmsekova'da Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23) ve Zarife Çiftçi (25) Hakkari'de sürücü Aydın Erol (30), Enes Erol(22), Abuzeyt İdem(40), Nurullah Umut Çiftçi(2) ise Geçitli köyü'de toprağa verildi.



Patlamanın yaşandığı köyde yaşayan yaklaşık 500 kişi, bugün göçe hazırlanıyor. 300 haneli, yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı köyde göç hazırlıkları sabah saatlerinden itibaren başladı. Aralırında çocuk ve kadınların bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Yanlarında pikap, minibüsten oluşan 7 araç bulunan köylüler, can güvenliklerini olmadığını ve faillerin halen bulunmadığını ileri sürdü. Ellerine "Faillerin bulunmasını istiyoruz. Köyümüzü terk ediyoruz" pankartı alan köylüler, Şırnak'a oradan da Suriye'ye gideceklerini belirtti.





Can güvenilkilrenin olmadığını belirten köyleler, " Çok tedirginiz. Eğer failler bulunur ve can güvenliğimiz sağlanırsa tekrar köye dönebiliriz. Başbakanımız bize sahip çıksın. Olayın yaşandığı tarihten bu yana köye yolcu taşımacılığı durdu. Minibüs sahipleri köye gelip gitmiyorlar"dedi.



Çoğunluğunu kadın ve çocuklardan oluşan 500 kişi yürüyerek köy terk ederken, köy çıkışında ise köyün ileri gelenleri yolu kapatarak göçe engel olacakları belirtildi. Bu arada, BDP'li yetkililer ile çevre belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu bir grup da köye gelerek göçü engellemeye çalıştıkları belirtildi. Köy çıkışındaki ikna çabaları sürüyor.



Vazgeçirildiler

Can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde göç hazırlığına başlayıp yola çıkan yaklaşık 500 kişi, köyün ileri gelenleri tarafından ikna edilerek göç kararından vazgeçti