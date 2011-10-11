-Geçiş yönetimi uluslararası havaalanı denetimini aldı TRABLUS (A.A) - 11.10.2011 - Libya'daki geçiş yönetimi, ülkenin uluslararası havaalanının denetimini devrik lider Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere karşı savaşan bölgesel milis güçlerinden devraldı. Muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdülcelil, havalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer milis güçlerinin de önemli tesislerin denetimini sivil yönetimine çok yakında teslim edeceğini söyledi. Havaalanı, ülkenin batısında bulunan Zintan kentindeki savaşçılardan oluşan milis grubunun komutanı Muhtar El Ahdar'ın komutası altındaydı. Abdülcelil, "milislerin bu önemli yeri kurtardıktan sonra artık bu önemli noktadan uçuşları düzenleyecek teknik kişilere teslim ettiğini" belirtti.