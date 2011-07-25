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Spor

GEÇİŞ TÖRENLERİ TAMAMLADI TRABZON (A.A)

25 Temmuz 2011 00:54

-GEÇİŞ TÖRENLERİ TAMAMLADI TRABZON (A.A) - 24.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, resmi açılış töreni sürüyor. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan açılış törenini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan Varşolomidze, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, milletvekilleri, davetliler ve vatandaşlar izliyor. Törende Korhan Abay tarafından yapılan ''hoşgeldiniz'' konuşmasının ardından ülkelerin tek tek sunumları ve tören geçişleri yapıldı. Geçiş, ilk olarak olimpiyatların yapıldığı Yunanistan'ın geçişiyle başladı. Yunanistan kafilesi ellerindeki Türk ve Yunan bayraklarıyla geçişlerini yaparak yerlerini aldılar. Sunucu Abay, Azerbaycan'ın geçişi sırasında ''Hoşgeldiniz kardeş ülke'' ifadesini kullanırken ''Eurovision'daki başarınızdan dolayı sizi bir kez daha tebrik ediyoruz'' dedi. Norveçli sporcular, ülkelerinde yaşanan terör saldırısı dolayısıyla sol kollarına siyah bant takarak geçişlerini gerçekleştirdi. Oyunlara katılan 49 ülkenin sporcuları, 40 dakikayı aşan geçiş törenin ardından kale arkasında kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini aldı. -EN KALABALIK SPORCU TÜRKİYE'DEN- EYOF'a en fazla katılımı ev sahibi Türkiye, 140 sporcuyla gerçekleştirdi. Geçiş törenine en son çıkan Türkiye kafilesi, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Başbakan Erdoğan ve protokol üyeleri, Türk sporcuların geçişi sırasında ayağa kalkarak kafileyi alkışladı. Türkiye'nin ardından oyunlara en fazla katılımı 114 sporcuyla Rusya Federasyonu yaparken, katılım sırasına göre üçüncü ülke 100 sporcuyla Sırbistan oldu. -HAMSİLERDE GEÇİŞTE- Oyunların tanıtımında büyük görev üstelen ''Hamsi Maskotu'' da tören geçişinde yer aldı. Türk sporcuların ardından ''Hamsi'' kıyafeti giymiş 15 genç de geçiş yaptı. İzleyiciler, Hamsi maskotuna da büyük ilgi göstererek sevgi gösterilerinde bulundu. Geçişlerin ardından bayrakları taşıyan sporcuların da yerlerini almasının ardından kültürel etkinlikler bölümüne geçildi.

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