-Geçiş hükümeti 10 gün içinde kurulacak TRABLUS (A.A) - 11.09.2011 - Libya'da yeni bir geçiş hükümetinin bir hafta veya on gün içinde kurulacağı bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Başkan Yardımcısı Mahmud Cibril basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni hükümetin bir hafta ya da on gün içinde kurulacağını söyledi. Yeni hükümetin Libya'nın çeşitli bölgelerinden temsilcilerden oluşacağını belirten Cibril, ''Şu anda Libya'yı kurtarmaktayız, devrimciler, hala cephelerde savaşıyor'' dedi. Cibril, yakında kurulacak hükümetin UGK'nın kararlarını uygulamakla yükümlü olacağını, Libya'nın tamamı kurtarıldıktan sonra bir başka hükümetin kurulacağını söyledi. Cibril ayrıca Libya'nın dün yeniden petrol üretmeye başladığını bildirdi, ancak hangi petrol yatakları olduğunu belirtmedi. UGK'nın iki numaralı ismi, Libya'nın çok yakın gelecekte ülkenin batısında da petrol üretimine başlayacağını söyledi.