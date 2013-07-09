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Dünya

Mısır'da geçiş dönemi için 33 maddelik anayasa

Mansur'un yayınladığı anayasanın 28'inci maddesi, anayasanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde anayasayı değiştirmek için uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmasını öngörüyor

09 Temmuz 2013 11:40

Mısır'ın Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, ülkede ordunun yönetime el koymasından sonraki geçiş dönemi için 33 maddelik anayasa yayınladı.
 
Mısır'ın Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un yayınladığı anayasanın 28'inci maddesi, anayasanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde anayasayı değiştirmek için uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmasını öngörüyor. Bu maddeye göre, komisyonda her bir taraf  temsilcisini kendisi seçmek üzere, Yüksek Anayasa Mahkemesi'nden 2 üye, Mısır mahkemelerinden 2 hakim ve Mısır üniversitelerinde anayasa eğitimi veren öğretim görevlilerinden 4 kişi bulunması gerekiyor.

Mansur'un yayınladığı 33 maddelik anayasanın, haklar ve özgürlüklerle ilgili kısımlarının 2012'de hazırlanan anayasadan esinlenerek hazırlandığı belirtilirken, kurulacak uzman heyet, iptal edilen 2012 Anayasası'nda gerekli gördüğü değişikliklerin yapılması önerisinde bulunacak. Heyetin çalışmalarını da başlanılan tarihten itibaren 30 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Mansur'un yayınladığı anayasanın 29'uncu maddesine göre de uzmanların hazırladığı öneriler, özellikle de partilerden, aydın kişilerden, işçilerden, çiftçilerden, meslek sendikalarından, El-Ezher Üniversitesi'nden, Mısır kiliselerinden, silahlı kuvvetlerden, polisten, aralarında en az 10 genç ve kadının bulunacağı ve her kesimin kendi temsilcisini seçeceği toplumun tüm kesimini kapayacak şekilde 50 kişiden oluşacak komisyona sunulacak.

 

Geçiş dönemi 9 ay içinde tamamlanmış olacak

 

Komisyon, önerilerin sunulduğu tarihten itibaren yeni yapılacak anayasa çalışmalarını toplumla diyalog kurarak 60 gün içinde tamamlamakla yükümlü. Ayrıca komisyonun hazırladığı yeni anayasa taslağı cumhurbaşkanına sunulduğu tarihten itibaren, cumhurbaşkanı taslağı 30 gün içinde referanduma sunmakla yükümlü olacak.

Anayasa taslağı referandumda kabulünden itibaren yürürlüğe girecek, cumhurbaşkanı 15 gün içinde milletvekili seçimi yapılması için talimat verecek ve en az 30, en fazla 60 gün içinde seçim yapılacak ve meclisin ilk oturumundan itibaren 1 hafta içinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması çağrısında bulunulacak.

Bu da milletvekili seçimlerinin en fazla 7 ay içinde, daha sonra en fazla 2 ay içinde de cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını gösteriyor. Böylece geçiş dönemi toplam 9 ay içinde tamamlanmış olacak.

Anayasaya göre, milletvekili seçimi yapılıncaya kadar yasama yetkisi cumhurbaşkanında bulunacak ve yasa çıkarırken başbakanlığın görüşünü almakla yükümlü olacak.

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