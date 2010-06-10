Geçim sınırı 2 bin 955 TL'ye ulaştı

T24- Türkiye Kamu-Sen, mayıs ayı için tek kişinin yoksulluk sınırını bin 472 TL 94 kuruş, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırını ise 2 bin 955 TL 21 kuruş olarak hesapladı.



Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nce, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan Mayıs 2010 fiyatlarına göre hazırlanan "asgari geçim endeksi" sonuçları açıklandı.



Buna göre, mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği biçimde beslenebilmesi için günlük 22 TL 95 kuruş harcama yapması gerekiyor.



Bir ailenin aylık gıda harcaması toplamı 688 TL 50 kuruş olurken, ortalama bin 355 lira 9 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 50,78'ini oluşturuyor.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerindeki konut giderleri ise bir memurun mayıs ayı ortalama maaşının yüzde 35,38'ine denk geldi.



Buna göre, bir memur, ortalama maaşının yüzde 86,16'sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için maaşının yüzde 13,84'ünü kullanıyor. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için mayıs ayı maaşından geriye 188 TL kalıyor.



Araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı bin 472 TL 94 kuruş, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 2 bin 955 TL 21 kuruş olarak hesaplandı. Sonuçlar, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,24 azaldığını gösterdi.



Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 0,21 oranında azalarak bin 123 lira 86 kuruş oldu.