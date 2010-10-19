-GECİKME ZAMMI DÜŞTÜ ANKARA (A,A) - 19.10.2010 - Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı yüzde 1,95'ten yüzde 1,40'a düşürüldü. Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan gecikme zammı oranında yıllık bazda yaklaşık 7 puanlık indirime gidildi. Buna göre, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı, bugünden itibaren aylık yüzde 1,40, yıllık yüzde 16,8 olarak uygulanacak. Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı 19 Kasım 2009 tarihinde yüzde 2,5'ten yüzde 1,95'e çekilmişti. -TECİL FAİZİ DE İNECEK- Bu arada gecikme zammının ardından vergi borçlarına uygulanan tecil faizinde de yıllık 7 puanlık indirim yapılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yayımlanacak bir Tebliğ ile halen yüzde 1,58 olan aylık tecil faizinin yüzde 1'e düşürüleceğini bildirmişti. Şimşek, bu şekilde yıllık tecil faizinin de yüzde 18,96'dan yüzde 12'e çekilmiş olacağını vurgulamıştı.