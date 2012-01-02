-Geçici teminatlar yatırılmadı ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, Akdeniz, Toroslar ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin devirlerine ilişkin olarak ilgili teklif sahiplerinin ek geçici teminatlarını yatırmadıkları bildirildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak da teklif sahibine 31 Ocak 2012 tarihine kadar ek geçici teminatını yatırması şartıyla 30 Mart 2012 tarihine kadar ek süre verildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Akdeniz, Toroslar ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin devirlerine ilişkin olarak, ilgili teklif sahiplerine Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması için ek geçici teminatın 30.12.2011 tarih, saat 18.00'e kadar İdaremize teslim edilmesi şartıyla 29.02.2012 tarihine kadar ek süre verilmiş, ancak anılan teklif sahipleri tarafından 30.12.2011 tarih, saat 18.00'e kadar ek geçici teminatlar İdaremize teslim edilmediğinden, söz konusu teklif sahiplerinin geçici teminatları irat kaydedilmiştir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak teklif sahibinden gelen ek süre talebine istinaden; İdaremizce, ilgili teklif sahibine, hisse satış sözleşmesinin imzalanması için ek geçici teminatın 31.01.2012 tarihi saat 18.00'a kadar idaremize teslim edilmesi kaydıyla 30.03.2012 tarihi saat 18.00'a kadar ek süre verilmiştir.''