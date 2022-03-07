Gecenin Kahramanı: 11 yaşındaki çocuk Ukrayna'dan Slovakya'ya tek başına geçti

Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olan 11 yaşındaki çocuk eline yazılan telefon numarası ile bin kilometrelik yolu tek başına geçerek Slovakya'ya ulaştı. Slovak makamlar küçük çocuğun fotoğrafını 'gecenin kahramanı' notu ile paylaştı.

Polis sözcüsü Denisa Bardyova AFP'ye verdiği demeçte, "Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için Zaporijya'dan yalnız geldi." dedi. Cumartesi günü gelen çocuk, gönüllüler tarafından karşılanarak yiyecek ve içecek ikram edildi.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgali sonrası Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre 1,2 milyondan fazla sivil Ukrayna'yı terk etti, bu sayının önümüzdeki günlerde 1,5 milyonu bulması beklendi.

Romanya ulusal haber ajansı Agerpres’in AFP’den aktardığı habere göre, 11 yaşındaki çocuk eline yazılan telefon numarası ile bin kilometrelik yolu tek başına geçerek Slovakya'ya ulaştı.