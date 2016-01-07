Geçen yılın en çok kazandıranı Dolar, en çok kaybettireni borsa

Geçen yıl en çok kazandıran finansal yatırım aracı Amerikan Doları oldu. Dolar, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %20,38, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %16,95 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Borsa ise geçen yılın en çok kaybettiren finansal yatırım aracı oldu. BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,91 oranında kaybettirdi.

Geçen ayın kazandıranı Euro

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan “Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları” verilerine göre, TÜFE ile enflasyondan arındırılarak elde edilen aylık reel getiri oranlarına göre geçen yılın Aralık ayında Euro, Dolar ve mevduat kazandırdı. Altın, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve Borsa İstanbul (BİST) kaybettirdi.

En yüksek aylık reel getiri %2,72 oranlarıyla Euro’da gerçekleşirken Amerikan Doları %1,41 ve mevduat faizi %0,20 oranında reel getiri sağladı. BIST 100 Endeksi %9,10, DİBS %1,36 ve külçe altın %0,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise Euro %3,28, Amerikan Doları %1,96, mevduat faizi %0,74 ve külçe altın %0,29 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık BIST 100 Endeksi %8,61 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,82 oranında kaybettirdi.

Son 3 ayda borsa kazandırdı altın kaybettirdi

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,64 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,70 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Son 6 ayda Dolar kazandırdı borsa kaybettirdi

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,95 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,15 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getirileri (%), Aralık 2015