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Geçen yıl Müslüman olan İngiliz kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, bir süre önce Müslüman olarak Ayşe ismini alan İngiliz uyruklu Barbara Bonser, bağırsak kanserinden öldü

25 Kasım 2017 20:39

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, bir süre önce Müslüman olarak Ayşe ismini alan İngiliz uyruklu Barbara Bonser, bağırsak kanserinden öldü. Bonser, İslami usullere göre kentte toprağa verildi.
İngiltere\'den 12 yıl önce Köyceğiz\'e tatile gelen 76 yaşındaki Barbara Bonser, çok etkilendiği ilçeye 2008\'de yerleşti. Bonser, geçen yıl Müslüman olarak Ayşe ismini aldı. İlçede hayvanseverliğiyle tanınan Bonser, bir süre önce bağırsak kanserine yakalandı. Son 1 aydır hastanede tedavi gören Bonser, öldü. Bonser için Toparlar Mahallesi Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlende kılınan cenaze namazını ardından Bonser, Toparlar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, \"Bonser, derneğimizin üyesi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Yardımseverdi, gönüllü olarak çalışmalarımıza ve etkinliklerimize katılırdı. 2008 yılında Köyceğiz\'den ev alarak buraya yerleşmişti. Daha sonra da Müslümanlığı seçerek Ayşe ismini almıştı. İngiltere\'de yaşayan 2 kızı var. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Ailesine başsağlığı diliyorum\" dedi

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