-Geçen yıl inşaat sektöründe en çok "TOKİ" konuşuldu ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçen yıl gerçekleştirdiği projelerle inşaat sektöründe en çok haberi yapılan kurum oldu. Kamu kurumları ve özel kuruluşların yer aldığı yazılı, görsel basın ve internetteki inşaat sektörü haberlerinin büyük çoğunluğunu TOKİ haberleri oluşturdu. Geçen yıl boyunca yazılı basında yayımlanan 79 bin inşaat sektörü haberinin yüzde 25'i TOKİ haberlerinden oluştu. Verilere göre, yazılı basında yer alan bu 19 bin 507 haberin 18 bin 825'i gazetelerde, 682'si ise dergilerde yer aldı. Yerel basına 9 bin 377, bölgesel basına 2 bin 410, ulusal basına 7 bin 380 haberle yansıyan TOKİ, abonelik sistemiyle dağıtılan yayınlarda 274, yurt dışı kaynaklı yayınlarda ise 66 haberle yer aldı. Yazılı basında 19 bin 507 haberi yayımlanan TOKİ'yi, Ağaoğlu İnşaat bin 902 haberle takip etti. Sıralamada bin 746 haberle üçüncü olan Sinpaş'ı bin 321 haberle Limak İnşaat izlerken, TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO ise bin 69 haberle beşinci sırada yer aldı. Televizyonlarda yayımlanan 24 bin 545 inşaat sektörü haberinin 8 bin 108'inde yer alarak görsel basındaki medya yansımalarında da birinci olan TOKİ'yi sırasıyla Ağaoğlu İnşaat, Limak İnşaat, KİPTAŞ ve Emlak Konut GYO takip etti. TOKİ internet mecralarında 25 bin 312 haberle birinci olurken, ikinci sırada Ağaoğlu İnşaat, üçüncü sırada Emlak Konut GYO, dördüncü sırada Dumankaya İnşaat, beşinci sırada Limak İnşaat yer aldı.