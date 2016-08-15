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Spor

Geçen sezonun yıldızı Fenerbahçe'nin hedefinde

Visca geçen sezon Süper Lig’de 17 gol 6 asistlik müthiş bir performans ortaya koymuştu

15 Ağustos 2016 02:37

Fenerbahçe sıcak gündeme rağmen transfer çalışmalarına da ara vermiyor. Sarı-Lacivertliler, geçen sezonun yıldızlarından Edin Visca’yı kadrosuna katmak istiyor. Sezon biter bitmez İstanbul ekibine teklifte bulunan ve şartlarını soran Fenerbahçe, hafta içinde yeniden Başakşehir’e teklifte bulunacak.

Fanatik'teki habere göre Kanarya’nın, Stoch’u takasta önereceği ifade edilirken, 2-3 milyon Euro civarı bir rakamı da gözden çıkarttığı öğrenildi. Aynı zamanda Fenerbahçe, Visca konusunda bazı bonuslar teklif edecek. Şampiyonluk ve Avrupa’daki başarılara göre, sezon sonunda Visca için ek ücretler ödenmesi gündemde.

 

Yine fırtına gibi

 

Süper Lig’de 17 gol 6 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusu, bu sezona da fırtına gibi başladı. Visca, Başakşehir’in tur atladığı deplasmandaki Rijeka maçında attığı iki golle yıldızlaşmıştı. 

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FenerbahçeTransferBaşakşehirEdin Visca

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