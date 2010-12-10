-GEÇEN HAFTA YATIRIM ARAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,14 değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 2.101,17 puan düşerek, 66.860,19 puandan 64.759,02 puana indi. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 artarken, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı değişmedi. Önceki hafta sonu 66,60 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 66,65 liraya çıkarken, 446,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı aynı kaldı. Kapanışta bugün, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 1,96, avronun satış fiyatı yüzde 0,81 oranında arttı. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,5060 liraya, avronun satış fiyatı 1,9880 liraya yükseldi. Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,10 oranında değer kazandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,13 ile yüzde 0,15 arasında gerçekleşti. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,13'ü buldu. Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 6,9 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,11 oldu.