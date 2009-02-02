Geçen hafta hisseler yüzde 4.65, altın yüzde 3.23 arttı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 4,65 oranında değer kazandı. Altınının satış fiyatı da yüzde 3,23 arttı.



Borsa, geçen haftaya yüzde 4,79'luk güçlü bir yükselişle başladı. Endeks, salı günü ortalama yüzde 0,66'lık düşüş gösterdikten sonra çarşamba günü yine güçlü bir çıkışla ortalama yüzde 3,52 yükseldi. Son iki gün düşüşlerle tamamlandı. Hisse senetleri perşembe günü ortalama yüzde 2,03, cuma günü de ortalama yüzde 0,87 oranında değer yitirdi. Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,65 oranında değer kazandı.



İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki oranlarda inişli çıkışlı bir seyir izlendi. TL karşısında sterlin dışındaki tüm döviz türleri değer yitirdi. Altın fiyatları da geçen haftayı artışla kapattı. Mevduat faizlerinin ortalamalarında değişim olmadı.



Geçen hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ile Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 3,23 arttı. Cuma günü kapanış itibariyle külçe altının gram satış fiyatı 47,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 320 liraya çıktı.



Yatırım fonlarının seyrini izleyen A.A Fon Endeksi geçen hafta ortalama yüzde 0,54 yükseldi. A.A Bileşik Fon Endeksi geçen hafta boyunca 4.692 puan artarak 875.281 puandan 879.973 puana çıktı. Önceki hafta sonundaki oranlara göre, 1 aylık mevduat faizi yüzde 0,26, haftalık reponun net getirisi yüzde 0,23 olarak gerçekleşti.



Geçen hafta TL karşısında dolar yüzde 2,15, avro da yüzde 1,72 değer yitirdi. İstanbul serbest piyasada önceki hafta sonuna göre ABD Doları'nın Türk Lirası satış fiyatı 0,0360 lira düşerek 1,6360 liraya, avronun satış fiyatı da 0,0370 lira düşerek 2,1080 liraya indi.



İngiliz Sterlinin satış fiyatı 0,0300 lira artarak 2,3400 liraya çıkarken, İsviçre Frangının satış fiyatı 0,0200 lira düşerek 1,4150 liraya indi.

