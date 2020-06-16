Geçen hafta hiç vaka kalmadığı ilan edilen Yeni Zelanda'da iki kişide Covid-19 tespit edildi

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Geçen hafta bir süredir hiç yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kalmadığını ilan eden Yeni Zelanda'da Britanya'dan gelen iki kadının testinin pozitif çıkmasıyla uzun zaman sonra yeni vakalar çıktı.

Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'dan gelen iki kadın hükûmetin karantinasından erken çıkarıldı ve Covid-19 testleri sonuçlanmadan Auckland'den Wellington'a gitmelerine izin verildi. Wellington'da hasta yakınları olan iki kadın hükûmetin zorunlu 14 gün karantinasında istisna haklarından yararlandı.

İki kadına da pazartesi yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. İki kadının 8 saat boyunca araç sürüp benzin ya da ihtiyaç molası vermediklerini bu nedenle kimseyle temasa girmedikleri aktarıldı. Öte yandan Britanya'dan Yeni Zelanda'ya geldikleri uçakta bulunan herkes karantinaya girdi.

Yeni Zelanda'da 3 haftadan uzun bir süre sonra ilk kez yeni tip Koronavirüs vakası kaydedildi. Geçen hafta ülkede bütün Covid-19 önlem kısıtlamaları kaldırılmıştı. İnsanlar maske ve sosyal mesafe zorunluluğu olmadan sosyalleşebilmişti. Yeni Zelanda'da bugüne kadar 1500'den az vaka kaydedildi.