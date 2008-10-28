Geçen Cuma kapanan Rus borsası bugün açıldı

Rusya'da aşırı düşüş yüzünden geçen cuma gününden beri işlemlere ara verilen Rus borsası bugün yeniden açılırken, RTS ve MICEX endekslerinde az da olsa artış yaşandı.



Rus hükümetinin hazırladığı kurtarma paketinden zorda olan bir çok Rus şirketinin yararlanacağı haberinden sonra bugün işlemlere başlayan borsada öğleden önceki seansta RTS endeksi yüzde 1,7, MICEX endeksi de yüzde 0,9 oranında değer kazandı.



Borsada bu sabah yapılan işlemlerde mayıs ayından beri yüzde 70 oranında değer kaybeden Gazprom hisseleri yüzde 2,6, Lukoil petrol şirketi hisseleri de yüzde 2,2 oranında değer kazanırken, devlete ait olan en büyük petrol şirketi Rosneft ise yüzde 2,4 oranında değer kaybetti.



Rus şirketleri geçen hafta yüzde 15 ve 22 oranında değer kaybedince, geçen cuma günü borsanın faaliyetlerinin askıya alındığı açıklanmıştı.



Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Şuvalov, dün yatırımcıları sakinleştirmek için hükümetin mali paketinden her şirketin yararlanma şansının olduğunu belirterek, hükümetin bazı bankaları destekleyip bazılarını desteklemeyeceği "dedikodularının" gerçeği yansıtmadığını söylemişti.



Hükümetin krizi gerekçe göstererek şirketlerin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şuvalov, hükümetin özel şirketlere mümkün olduğunca el koyma gibi bir niyetinin olmadığını kaydetmişti.



Rublenin devalüe olacağı iddialarına da sert tepki gösteren Şuvalov, Rus rublesinde "dramatik bir düşüşün" yaşanmayacağını söylemişti.



Rus RTS endeksi mayıs ayından beri yüzde 77, MICEX endeksi de yüzde 74 oranında değer yitirdi.

