-GECELİK FAİZ ORANLARI BORÇLANMADA 4 PUAN DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 5,75'ten yüzde 1,75'e indirirken, borç vermede faiz oranını yüzde 8,75, politika faiz oranını yüzde 7 düzeyinde sabit tuttu. Para Politikası Kurulu bugün yaptığı toplantıda, gecelik borçlanma faizlerinin 400 baz puan daha indirilerek borçlanma faizleri ile borç verme faizleri arasındaki farkın artırılmasına karar verdi. Kurul kararına ilişkin yapılan açıklamaya göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7 düzeyinde sabit tutuldu. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5,75'ten yüzde 1,75'e düşürüldü, yüzde 8,75 olan borç verme faiz oranı ise değiştirilmedi. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 7,75 düzeyinde sabit tutuldu. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı da yüzde 1,75'ten yüzde 0'a düşürüldü, borç verme faiz oranı yüzde 11,75 düzeyinde sabit tutuldu. Açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iç talepteki artışın desteğiyle iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini gösterdiği, bununla birlikte, dış talebin zayıf seyri nedeniyle imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağının tahmin edildiği belirtildi. İstihdam koşullarındaki iyileşme devam etmekle beraber işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğu, dolayısıyla, önümüzdeki dönemde enflasyonun düşüş eğiliminde olacağı ve temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdürmesinin beklendiği vurgulandı. Kurulun, bu değerlendirmeler doğrultusunda politika faiz oranının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerektiği yönündeki görüşünü teyid ettiği belirtilen açıklamada, ''Son dönemde artan sermaye girişleri iç ve dış talebin büyüme hızlarındaki ayrışmayı belirginleştirmekte, bu durum hızlı kredi genişlemesi ve uyarılan ithalat talebi kanalıyla cari dengede bozulmaya yol açmakta ve finansal istikrara ilişkin riskleri gündeme getirmektedir'' denildi. Kurulun, Türk Lirası piyasası işlemlerinde vadelerin uzamasını teşvik etmek amacıyla, gecelik piyasada oluşan faizlerin politika faizinden, her iki yönde de konjonktürün gerektirdiği ölçüde sapmasına geçici olarak izin verilebileceğini belirttiği ve bu doğrultuda, gecelik borçlanma faizlerinin 400 baz puan daha indirilerek borçlanma faizleri ile borç verme faizleri arasındaki farkın artırılmasına karar verildiği bildirildi. Kurulun ayrıca, kredi koşullarındaki olumlu gelişmeleri göz önüne alarak, çıkış stratejisi kapsamındaki diğer düzenlemelerin de yürürlüğe konulmasının uygun olacağını ifade ettiği belirtildi. Açıklamada enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurulun geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceğine de dikkat çekildi. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, sekiz iş günü içinde yayımlanacak.