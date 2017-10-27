Gecekonduda kaçak içki imalatı yapan emekli öğretmen yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince sahte rakı imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese yapılan 4 ton üzüm şirası ele geçirildi. Operasyonda emekli öğretmen olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Çorum\'un Yavruturna Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokak\'taki bir gecekonduya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 4 ton üzüm şirası ve sahte rakı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 4 ton üzüm şirası ile 400 litre kaçak rakı üretilebildiği açıklandı. Ayrıca, sahte rakı üretildiği belirtilen metruk evin insan sağlığını tehdit edecek boyutta hijyenden uzak olduğu gözlendi. Operasyonda ayrıca kaçak rakı imalatı yapan emekli öğretmen 55 yaşındaki Y.Y. gözaltına alındı.

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