Gece yarısından sonra metro ve tramvay yok

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekonomik önlemler kapsamında tramvay ve metroda ulaşımında, gece yarısından sonraki seferleri iptal etti.





Alınan bu yeni karar 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.



Konuyla ilgili İstanbul Ulaşım A.Ş.'den yapılan duyuruda şöyle denildi:



31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren M1 Aksaray - Havalimanı metro hattı, M2 Şişhane - AOS metro hattı, T1 Zeytinburnu - Kabataş tramvay hattı, T2 Güngören - Bağcılar tramvay hattı, T4 Habibler - Topkapı tramvay hattı ve F1 Taksim - Kabataş füniküler hattında seferlerimiz saat 00:00'da sona erecektir.