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Gece yarısı geldiler, balyozla camları kırdıktan sonra soygun yaptılar

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, beyaz eşya mağazasının camını kırarak içeri girdi

24 Kasım 2017 15:20

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ\'de gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, beyaz eşya mağazasının camını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren hırsızlar, televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı. 
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Sultangazi\'de gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler camı kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler, içeride bir süre gezindikten sonra duvarda asılı olan televizyonlara yöneldi. Şüpheliler, beyaz eşya mağazasından televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki ekiplere anons ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlığın meydana geldiği beyaz eşya mağazasında olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çevredeki işyerlerinin güvelik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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