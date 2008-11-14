Gece uykunuzu bölen baş ağrısından korkun!

Beyin Cerrahı Doç. Dr. Cahide Topsakal, baş ağrısıyla ilgili Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, gece insanı uykudan uyandıran baş ağrısının tümör habercisi olabileceğini söyledi.Toplumda görülen baş ağrılarının sadece yüzde birinde, beyinde lezyon saptanır. Tümör, kist, beyinde su toplanması, kanama, enfeksiyon ya da damar genişliği; kendini baş ağrısı olarak gösterebilir. Bu tür baş ağrıları, genellikle bütün başa yayılır. İlaçla kolay kolay geçmez. En önemli baş ağrıları, gece uykudan uyandıranlardır. Bunlar, yüzde 90 bir beyin tümörünün belirtisidir. Hiçbir psikolojik baş ağrısı, kişiyi gece uykusundan uyandırmaz. Anevrizma taşıyan kişilerde bazen sadece baş ağrısı olur, kanama gerekmez. İlerlediği durumlarda yanına fışkırır tarzda kusma da eklenir. Kol ve bacakta felçler, uyuşukluklar, karıncalanmalar, hatta nöbetler görülür. Nöbetler ya tüm vücutta kasılma şeklinde ya da bir kol veya bacakta sıçrama şeklindedir. Kötü koku alma, garip sesler duyma, kıvılcımlar görme ve geçici şuur kayıplarıyla birlikte baş ağrısı olduğunda; beyinde bir şey olduğundan şüphelenebiliriz.Sürekli baş ağrısı çeken hastaların, beyin MR'ı çektirmesi gerekir. Ben olası bir tümörü atlamamak için MR'dan yanayım. Yıllarca baş ağrısı çekip sinüzitten ya da bir görme kusurundan şüphelenen ama aslında tümör taşıyan çok hasta var. Bazıları MR'ın lüks olduğunu ileri sürse de, bence başı ağrıyan ve depresyonda olan her insanın MR çektirme hakkı vardır. Bu, lüks sayılmamalıdır.Tümör; düşmüş, trafik kazası geçirmiş ve kafasına darbe almış kişilerde daha sık görülmektedir. Radyasyonun da, beyinde tümör yaptığı saptanmıştır. Amerika'da, bu konuda yaptığım bir araştırma özel ödül kazandı. Cep telefonlarından uzak durun çünkü radyasyonun özellikle kafa tabanında birçok tümöre yol açtığı ispatlandı.