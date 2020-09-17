Türk lirası eriyor, dolar 7.55 TL'nin üzerine yükseldi

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 7.5182 TL'ye kadar çıkan dolar bu sabah 7.5519 TL ile tarihi seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası toplantısının ardından enflasyon "bir süre" merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini "ılımlı düzeyde aşma" yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.

Dolar dün piyasalar açıkken en yüksek 7.5182 TL seviyesine kadar yükselmişti. Kur bu sabah 7.4968 TL’den başladığı seyrinde kademeli olarak artarak 7.5519 TL'ye kadar çıktı. Şu sıralar dolar 7.53-54 TL bandında.

Salı günü 8.92 TL ile rekor tazeleyen euro güne 8.83 TL’den başladı, 8.88 TL'den işlem görüyor; sterlin ise 9.76 TL’ye kadar yükselmiş durumda.