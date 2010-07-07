-GECE MAÇLARI REYTİNGİ ARTIRDI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Türkiye'de ilk kez gece maçı oynanmasının üzerinden tam 56 yıl geçti. Türkiye'de ilk gece maçı 8 Temmuz 1954'te oynandı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk gece maçında Gençlerbirliği ile Ankara Demirspor karşı karşıya gelmişti. Etrafına ışıldaklar konularak aydınlatılan 19 Mayıs Stadı'nda oynanan gece maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Gençlerbirliği ile Ankara Demirspor'un bu karşılaşması Türk futbol tarihine ilk gece maçı olarak geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lütfi Arıboğan, o tarihten bu yana oynanan gece maçlarının futbola çok olumlu etkileri olduğunu ifade etti. Gece maçlarının, iklimin uygun olmadığı yerlerde maçların daha uygun koşullarda oynanmasına imkan sağladığını belirten Arıboğan, şunları söyledi: ''Maçların çalışma saatleri dışında seyircinin daha rahat izleyebileceği saatlerde oynanması, stadyumlara gelen seyirci sayısına önemli derecede artırıyor. Ayrıca canlı yayınlar için de çok önemli bir avantaj sağlıyor. Gece maçları sayesinde reytingin yüksek olduğu saatlerde maçların yayınlanması, futbolun reytingini de çok ciddi anlamda artırıyor. Yayın gelirlerinin kulüplerimiz için önemi ortada. Futbolun reytinginin artması bu anlamda kulüplerimizin yayın gelirlerini de artırdı. Günümüzde futbol çok büyük bir sektör haline geldi. Futbol, spor sektörü ile eğlence sektörünün kesiştiği mükemmel bir nokta.'' Artık stadyumların çok çok daha güzel yerler haline geldiğini vurgulayan Arıboğan, ''Çok güzel ortamların oluştuğu yerler. Bizde federasyon olarak, her geçen yıl stadyumlarımızın kalitesini artırmaya gayret ediyoruz. Yayıncı kuruluşla birlikte buna çok özen gösterdik. Işıklandırma açısından kulüplerimize önemli destekler veriyoruz. Statlarımızda eğlence sektöründeki müşteri memnuniyetine anlayışına da çok dikkat ediyoruz'' diye konuştu.