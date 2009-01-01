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Dünya

Gece kulübünde yangın: 59 ölü

Bangkok’taki bir gece kulübünde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında ölü sayısı 59’a yükseldi.

01 Ocak 2009 02:00

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki bir gece kulübünde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında ölü sayısı 59’a yükseldi, yaralı sayının 200’den fazla olduğu bildirildi.

Polis yetkilileri, gece yarısından hemen sonra çıkan yangına, gece kulübünde eğlenenlerin beraberlerinde getirdikleri fişeklerin ya da yeni yıl için geri sayım yapılırken kullanılan ses yalıtımlı havai fişeklerin sebep olduğunun sanıldığını belirtti.

Tek kapısı olan ve yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu gece kulübünde yangından sonra izdiham yaşandığı ve içerdekilerden bir kısmının da izdiham sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis Müdürü Jongrak Jutanont, ilk incelemede gece kulübünün güvenlik sisteminin standartların altında olduğunun tespit edildiğini söyledi ancak detaylı bilgi vermedi.

Öte yandan, üst düzey bir polis yetkilisi yerel gazeteye yaptığı açıklamada, ölenlerin çoğunluğunu turistlerin oluşturduğunu söyledi ve ölenler arasında Avustralya, Nepal, Japonya ve Hollanda vatandaşlarının bulunduğunu belirtti. Ölenlerin kimlikleriyse henüz açıklanmadı.

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