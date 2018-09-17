Gece kulübü önünde silahlı kavga: 4 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki gece kulübü önünde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 Sokak\'taki gece kulübünün önünde meydana geldi. Abdulbaki Acar (29) gece kulübü çıkışında bilinmeyen bir nedenle İsmail Akkaya (44), Yücel Yağcı (41) ve Yusuf Özel ile tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobilinde bulunan Acar ile Akkaya, Yücel ve Özel birbirlerini tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Acar, yaklaşık 100 metre ileride kaza yaparak yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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