'Gece gündüz cinsel özgürlük, bireysellik narası atarsanız olacağı bu, laik papazlar toplumu bitirdiniz!'

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Özgecan Aslan'ın Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılmasının suçlusunun medya olduğunu ileri sürdü.

Medyaya "laik papazlar, toplumu bitirdiniz!" sözleriyle seslenen Kaplan, "Gece-gündüz, 'cinsel özgürlük, bireysellik, kariyerizm, egoizm' naraları atarsanız, olacağı budur!" ifadelerini kullandı.

Kaplan, vahşice işlenen cinayetle ilgili, "Bu neo-pagan sosyo-kültürel çözülmeye “dur!” demeli. Yoksa iki kuşak içinde, bu toplum bırakınız Müslüman bir toplum olarak kalmayı, toplum olarak bile varlığını sürdüremeyecek kadar dağılmaktan, unufak olmaktan kurtulamayacaktır" yorumunda bulundu.

Yusuf Kaplan'ın Yeni Şafak gazetesinde 'Geliyorum diyen felâket: Neo-pagan tefessüh!' başlığıyla yayımlanan (15 Şubat 2015) yazısı şöyle:

Geliyorum diyen felâket: Neo-pagan tefessüh!

20 yaşında gencecik bir üniversite öğrencisiydi Özgecan: Evine gitmek için dolmuşa binmişti. Üç “hayvan” tarafından önce tecavüz edildi, sonra bıçaklandı ve sonunda da yakıldı!

Ne kadar aşağılık, ne kadar hunharca bir vahşet bu!

Bu ülkenin nasıl bir dekandasın / tefessühün, nasıl ayartıcı ve pespaye bir dekadans’la dans’ın eşiğine yuvarlandığının iğrenç göstergesidir bu!

Bu ülkede toplumun bittiğinin, insanın bittiğinin, ahlâkın dibe vurduğunun ürpertici bir resmidir bu!

Diziler, toplumu kurşuna diziyor!

Bakın, bütün bu tefessüh, ahlâkî dejenerasyon, sosyal çözülme kendiliğinden, bir gecede zuhûr etmedi.

Onyıllardır bu toplum, sefih bir sekülerleşme / paganlaşma sürecinin eşiğine sürükleniyor...

Her yerde sefahet diz boyu: Televizyonlarda, bütün dizilerde, tecavüzler, ardından yaşanan cinayetler “reyting ölçüsü!” bu ülkede!

Öte yandan neredeyse her kanalda pespaye gençlik dizileri yayınlanıyor. Ve bu dizilerin tek bir hikâyesi var: Kız/oğlan tavlamak!

Kızlar oğlanların, oğlanların kızların peşinde koşturuyor sadece!

Bu ne rezillik böyle!

Bu gençlik dizileri ahlâkı, kişiliği, değerleri, idealizmi değil, ahlâksızlığı, kişiliksizliği, değerlerin altını oymayı, toplumu takmamayı idealize ediyorlar!

Paganlaşan ve çözülen toplum

Ortaya çıkan sosyo-kültürel tablo ürpertici: Tam anlamıyla tefessüh. Hız ve haz peşinde koşturan çocuklar!

Kariyeri, parayı, cinselliği, hazzı, aldatmayı, kız veya erkek arkadaşına sahip olmayı kutsayan tefessüh etmiş bir kuşak zuhûr ediyor!

Sefih bireyselliği, açgözlü çıkarcılığı, ölümcül bencilliği, öldürücü tüketim köleliğini kutsayan neo-seküler, neo-pagan bir toplum icat ediyor medyalar da, kültür endüstrisi de, film, futbol, müzik ve internet endüstrisi de.

Paganlaşan, paganlaştıkça hazcılığı, egoizmi, narsizmi tavan yapan; toplumsal dokuyu yerle bir eden; yüzyılların birikimi, çilesi ile oluşturan ahlâk ve değer ölçülerini, anlam ve sembol haritalarını tepetaklak eden seküler-kapitalizmin gönüllü kölelerine dönüşen bir toplumda, elbette ki, her tür cinayet alır başını gider, boşanma oranları patlar, kadın veya erkek bedeni sadece haz / tüketim nesnesine dönüştürülür, sonunda tecavüzler kontrol edilemez hâle gelir...

Toplum biter, aile çöker, değerler değersizleşir, hayat bayatlar, insan azmanlaşır...

Dekadant medya rejimi yıkılmalı

Şunu bilelim: Bu ülkede, son çeyrek asırda medyanın yaptığı sosyo-kültürel tahribatı, laik devrimler yapamamıştır.

O yüzden Türkiye’nin medya rejimi, bizim insanı yücelten, hayatı zenginleştiren, başkalarına saygıyı, sevgiyi, karşılıklı yardımlaşmayı, dayanışmayı öğütleyen derûnî anlam, sembol ve değer haritalarımız çerçevesinde yeniden yapılandırılmalıdır.

Hızı, hazzı, cinselliği, bencilliği, narsizmi, kariyerizmi kutsayan; tecavüzü, aldatmayı normalleştiren; her türlü gayr-ı meşrû cinsel ilişkiyi meşrûlaştıran dekadant, pespaye dizileri çekenler, “izleyici böyle istiyor!” diyerek hem inanılmaz bir ikiyüzlülük hem de pespaye bir küstahlık sergiliyorlar!

Toplum değil, siz böyle istiyorsunuz beyler, siz! Dünün sosyalistleri, bugünün açgözlü kapitalistleri, konformistleri ve oportunistleri, siz!

Tek derdiniz, iki dizi çekip köşeyi dönmek!

Gece-gündüz, “cinsel özgürlük, bireysellik, kariyerizm, egoizm” naraları atarsanız, olacağı budur!

Toplum tefessüh ettirdiniz, “laik papazlar”, toplumu bitirdiniz!

Yalnızca kendi hazlarınızı, kendi bireysel tatminlerinizi, maddî çıkarlarınızı düşündünüz!

Hazzı, cinselliği putlaştırdınız ve sonunda bu ülkenin insanının mezarını kazdınız!

Suçlu hepimiziz: Sadece seyrediyoruz çünkü

Bir yanda tecavüz sapıklığı! Öte yanda Sevgililer Günü çılgınlığı! Hayret gerçekten!

Özgecan’ı hunharca katledenler biziz, hepimiz! Bu sefih medya düzenine, değerlerimizi, anlam haritalarımızı yerle bir eden, çocuklarımızı hızın, hazzın, bencilliğin kölesi hâline getiren bu dizilere ve beraberinde yaşanan sefih sekülerleşme biçimlerine seyirci kalan bizler!

Daha önce de defalarca yazdım: Bu toplum, böyle gidemez: Her Allah’ın günü, bu toplumun değerleri, anlam haritaları kurşuna dizilirken, sessiz kalmayı sürdürürsek, bu toplum çöker.

Burada hükümete, devlete, cemaatlere, fertlere ve toplumun bütününe çok önemli görevler düşüyor: Herkes sorunluluğunun bilinciyle hareket etmeli.

Neo-pagan tefessühe 'Dur' demeliyiz!

Bu neo-pagan sosyo-kültürel çözülmeye “dur!” demeli.

Yoksa iki kuşak içinde, bu toplum bırakınız Müslüman bir toplum olarak kalmayı, toplum olarak bile varlığını sürdüremeyecek kadar dağılmaktan, unufak olmaktan kurtulamayacaktır.

Uyanalım ve sorumluluklarımızı kuşanalım, gelecek kuşaklarımızı kendi ellerimizle sosyo-kültürel intiharın eşiğine sürüklenmekten kurtarmanın yollarını bulmaya bakalım.