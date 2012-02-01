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Gece gezmesi olaylı bitti

Öykü Çelik, Melon Bar’da alkolün de etkisiyle bir kadınla saç saça baş başa kavgaya tutuştu.

01 Şubat 2012 02:00



T24- Öykü Çelik’in Nişantaşı’nda çıktığı gece gezmesi, olaylı bitti. Oyuncu, Melon Bar’da alkolün de etkisiyle bir kadınla saç saça baş başa kavgaya tutuştu.




Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre olay, geçen hafta perşembe günü meydana geldi. Bir kız arkadaşıyla ‘Duvaksız Gelin’ adlı şarkının klibinde oynadığı Levent Dörter’in sahne aldığı Nişantaşı Reasürans Çarşısı’ndaki Melon Bar’a giden Öykü Çelik, alkolün etkisiyle taşkınlık yapmaya başladı.
Dörter’in elinden mikrofonu alıp şarkılara eşlik etmek isteyen Çelik, diğer müşterilerin tepkisini çekti.


Oyuncu, bu sırada bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Çelik’le kadın saç saça baş
başa kavgaya tutuştu. Bardakların havada uçuştuğu kavga Reasürans Çarşısı’nın koridorlarına kadar taştı.
Güçlükle yatıştırılan taraflardan Öykü Çelik,  olay sonrası apar topar taksiye bindirilerek evine gönderildi.



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