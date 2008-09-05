Gece çalışacak içki timleri kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ''alkollü içki satan dükkan ve mekanların denetlenmesi için'' ÖZEL TİMLER kurulmasını kararlaştırdı. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Eryılmaz, ''Alınan bu karar Meclis'in CHP'li üyelerinden saklanarak alındı. Dava açacağız'' dedi.





Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, “alkollü içki satan dükkan ve eğlence mekanlarını denetlemesi için gece denetim ekibi kurulması”na ilişkin kararını eleştirerek, kararın iptali için dava açtıklarını bildirdi.



Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Meclisinin aldığı kararla tüm Ankara'daki yerleri denetleme yetkisini “kaşla göz arasında üstüne aldığını” öne sürerek, “İktidarın farklı toplum kesimlerinin farklı ihtiyaçlarına cevap vermeye son derece isteksiz tutumunun bir yansıması olarak Büyükşehir aslında bu kararla etap etap özellikle Çankaya'da ve Ankara'da içki yasağı getirmeyi amaçladığını ortaya koymuştur” iddiasında bulundu.





İş yerlerinde yangınla ilgili tertibat alma gibi yetkilerin bu kararın çıkartılmasında gerekçe gösterildiğini belirten Eryılmaz, “Sırf bu ve benzer yetkilerin gerekçe gösterilerek sadece eğlence yerlerine yönelik gece denetim ekibi kurulma kararının düşündürücü ve ürkütücü” olduğunu kaydetti.





İş yeri açma ve gece-gündüz denetleme yetkisinin yasa gereği sadece ilçe belediyelerine verildiğini savunan Eryılmaz, “yasa bu denli kesin bir görev ayrımı getirmişken Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararın son derece talihsiz ve gelecekte istenmeyen pek çok hadiseye ve toplumsal korku üretmeye yol açacak bir karar” olduğunu ileri sürdü.





“Alenen ilçe belediyelerinin yetkisini gasp eden bu keyfi karara karşı her türlü hukuki yolu deneyeceğiz” diyen Eryılmaz, Büyükşehir Belediyesi kararının CHP'li meclis üyelerine gösterilmeden çıkartıldığını iddia etti. Eryılmaz, kararın iptali için 10. İdare Mahkemesine dava açtıklarını bildirdi.





Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu karar, Belediye Meclisinde yaklaşık iki ay önce alındı.



'ÖNERGE CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNE GÖSTERİLMEDİ'



İlçe belediyelerinin yetkisini gasp eden karara karşı her türlü hukuki yolu deneyeceklerini vurgulayan Eryılmaz, 10. İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için dava açtıklarını bildirdi. Eryılmaz, “CHP’li meclis üyelerine önerge tam gösterilmeden ve hemen hemen hiçbir bilgi verilmeden yangından mal kaçırırcasına bu kararın çıkarılması ayrı bir kepazeliktir. Gökçek’i ve AKP’yi demokrasi şampiyonu ilan edenlere Gökçek’in aldığı bu kararın yarattığı sonuçları ve CHP’li meclis üyelerine sunulmamasını ibretle kınıyoruz” dedi.

