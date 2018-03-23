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Ekonomi

Gece 4 liraya çıkmıştı; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 'Dolar 4'e çıktı' algısı yanlış

"Endişeye mahal yok"

23 Mart 2018 13:15

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, gece saatlerinde tarihinde ilk defa 4 lirayı gören dolar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ertem, "Dolar 4'e çıktı algısı yanlış" ifadesini kullandı.

TRT Haber'de konuşan Ertem, "Piyasalarda gece likit değil. Dolar 4'e çıktı algısı yanlış. 3,85'in üzerindeki çıkışlar oldukça spekülatif çıkışlar. Dalgalı kurda temellere uygun dengeye geleceğiz. Türkiye ekonomisi stagflasyondan çok uzakta. Yılın ikinci yarısında tek haneli enflasyon göreceğiz. Türkiye ekonomisi farklı bir büyüme trendine girdi. Merkez Bankası piyasayı çok iyi takip ediyor ve gereken her şeyi yapıyor, yapacaktır da. Endişeye mahal yok" ifadelerini kullandı. 

ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle yükselen dolar 4.036'yı görerek rekor kırmıştı. Dolar, haftanın son günü saat 10.00 itibarıyla 3.96 seviyesinde seyrediyor.

 

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