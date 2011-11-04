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Sağlık

Geç yemek yemek şişmanlatır mı?

Akşam sekizden sonra yenen yiyeceklerin yakılamayıp, yağa dönüşeceği doğru mu?..

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Akşam sekizden sonra yenen yiyeceklerin yakılamayıp, yağa dönüşeceği doğru mu? Zayıflamak için akşam yemeğini listeden çıkarmalı mıyız?



Beslenme ve kilo almayla ilgili yanlışlara dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, bu konuda aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

Kilo dengesi, tamamen alınan kalori, harcanan kalori ve yapılan egzersizle ilişkilidir.

Demir, "Gün içinde toplamda aldığınız kalori ve toplamda harcadığınız kaloriye göre kilo alır, kilo verir veya kilonuz dengede kalır. İhtiyacınız olandan fazla kalori aldığınızda vücudunuz aldığınız kalorinin saatine bakmadan bunu yağ olarak depolayacaktır" dedi.

Genellikle akşam saatlerinde insanların daha kalorili yiyeceklere yöneldiğinin altını çizen Demir, şöyle konuştu:

"Bunların başında film izlerken yenen cips, maç izlerken yenen çerez ve serinlemek için tüketilen dondurma örnek olarak verilebilir. Bu yiyecekler karbonhidrat ve yağ içeriği fazla olduğu için yüksek kalorilidirler. Bu nedenle akşam atıştırmaları geç saat olmasından değil, fazla kalorili olması nedeniyle sakıncalıdır.

Dolu bir mide ile kaliteli bir uyku uyumak söz konusu değil. Bu nedenle yatmadan en az iki saat önce yeme içmeyi kesmekte fayda var.

Özellikle yatmadan önceki üç saatte tüketilen acı, yağlı, baharatlı ve asitli yiyeceklerin gastroözefajiyel reflüyü tetikleyebiliyor. Eğer kişinin reflü sorunu varsa, özellikle akşam saatlerinde reflüyü tetikleyen turunçgiller, çikolata, baharatlı yiyecekler, yüksek yağ içeren besinler, alkol ve kafein içeren içeceklerden uzak durması gerek.

Eğer televizyon izlerken bir şeyler atıştırmayı seviyorsanız, bu durum sizin fazla yemenize neden olacaktır. Küçük bir kase yemeyi planlarken, hepsini yemiş olarak kendinizi bulabilirsiniz. Bu nedenle sadece yediğiniz yiyeceğe odaklanın."(ntvmsnbc)


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