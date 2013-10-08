Geç tebliğ edilen trafik cezaları iptal ettirelebilir

İzmir Barosu avukatlarından Gönenç Uygun, hem kendisi hem de müvekkiline kesilen trafik cezalarını, 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmediği gerekçesiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurup iptal kararı aldırdı. Avukat Uygun, vatandaşların, mağdur olmamaları için Karayolları Kanunu’nun ilgili hükmünün uygulanmadığı gerekçesiyle mahkemelere başvurmalarını önerdi.

Ödeneksizlikten dolayı cezaları tebliğ edemedi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, cezaların tebliği için PTT’ye vermesi gereken ücreti ödeyemediği için şubat ayından beri vatandaşa kesilen trafik cezalarını gönderemedi. Ağustos ayında ödenek sorununun aşılmasının ardından ise bu yılın başından beri biriken cezaları toplu olarak göndermeye başladı. Onlarca trafik cezasıyla karşılaşan sürücüler, ne yapacaklarını şaşırırken, İzmir Barosu avukatlarından Gönenç Uygun, bunların iptal ettirebileceği uyarısında bulunarak, hukuki yolunu gösterdi.

Mahkeme cezayı iptal etti

Radikal'de yer alan haberde, Avukat Uygun, aynı şekilde hem kendisine hem de müvekkiline kesilen trafik cezası tutanaklarının, belirlenen süre olan 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmediğinden, iptali için Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurduğu belirtildi.

Avukat Gönenç Uygun, başvurularında, Karayolları Trafik Kanunu’nun hükümleri gereğince uygulanan idari para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul, esaslar ile kullanılacak alındılar, tutanaklar ve defterler hakkındaki yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre, ’Yetkili kılınmış personel tarafından araçların tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları ile söz konusu trafik idari para cezası karar tutanaklarının sabit/masaüstü cihazlarla elektronik ortamda üretilerek düzenlenmesi halinde tutanağın tebligat işlemlerine ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başlanacağı’ ile ilgili kararı gerekçe olarak gösterdiklerini belirtti.

Avukat Uygun, bu gerekçeyi yerinde gören İzmir 14’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nin de itirazlarını kabul edip trafik para cezasını iptal ettiğini, idari yaptırımın da kaldırılmasına karar verdiğini dile getirdi. Avukat Uygun, bu kararla cezayı ödemediklerinin altını çizdi.

'Boş yere ceza ödemeyin, başvurun'

Sürücülerin mahkemeye başvurmaları halinde cezaları iptal ettireceğini sözlerine ekleyen Gönenç Uygun, "Gıyapta kesilen trafik cezalarına ilişkin yasaya göre 10 iş günü içerisinde tebligat işlemlerine başlanması gerekiyor. Eğer emniyet 10 iş günü içerisinde tebligat işlemlerine başlamaz ise mahkemece tüm trafik cezalarının iptali mümkün. Sürücüler için tebliğ tarihi çok ama çok önemli. Mutlaka dikkat etsinler, boş yere ceza ödemesinler" dedi.

Bunun için mahkeme harcı ve masrafı olmadığını belirten uzmanlar sadece 16 lira tebliğ masrafı olduğunu hatırlattı.