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Sağlık

Geç emeklilik bunamayı geciktiriyor

Geç emekli olanların Alzheimer ya da bunamaya yakalanma riskinin daha az olduğu belirlendi.

15 Temmuz 2013 19:25

Fransa'da hükümet tarafından yapılan, yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı araştırma, emekliliği ertelemenin Alzheimer ve bunamayı geciktirdiğini gösterdi.
 
Kişinin çalıştığı her fazladan yılın, bunama riskini yüzde 3'ten fazla azalttığı vurgulandı.
 
Çalışmanın kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak aktif kıldığını belirten araştırmacılar, çalışanların sosyal bağlantılarının da güçlü olmasının riski azalttığına dikkati çekti.
 
Araştırma sonuçları, Boston'da düzenlenen Uluslararası Alzheimer Derneği'nin Konferansı'nda açıklandı.

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