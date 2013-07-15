Geç emeklilik bunamayı geciktiriyor

Fransa'da hükümet tarafından yapılan, yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı araştırma, emekliliği ertelemenin Alzheimer ve bunamayı geciktirdiğini gösterdi.

Kişinin çalıştığı her fazladan yılın, bunama riskini yüzde 3'ten fazla azalttığı vurgulandı.

Çalışmanın kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak aktif kıldığını belirten araştırmacılar, çalışanların sosyal bağlantılarının da güçlü olmasının riski azalttığına dikkati çekti.

Araştırma sonuçları, Boston'da düzenlenen Uluslararası Alzheimer Derneği'nin Konferansı'nda açıklandı.